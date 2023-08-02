Мультимедийное водное шоу впервые покажут в Пскове на фестивале «Музыка на воде»

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Мультимедийное шоу на воде впервые представят в Пскове на фестивале «Музыка на воде». Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире. программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Псков пока не видел водные шоу, поэтому в этом году мы покажем его в рамках «Музыки на воде». Я думаю, что всех порадует такое дополнение к традиционному формату», – отметила спикер.

Фестиваль пройдет в два дня с 18 по 19 августа. Шоу музыкальное покажут на экране в дендропарке. Также свою программу представит симфонический оркестр.

Оркестр будет носить статус международного, в его составе учащихся трёх музыкальных училищ имени Римского-Корсакова: Петербургского, Псковского и Могилевского.