В лесу под Псковом заблудилась пожилая пара

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В Псковском районе в лесу заблудилась пожилая пара 85- и 83-х лет. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Борис и Людмила Соколовы пропали во время похода в лес 1 августа. Более на связь не выходили.

Оба пропавших одинакового роста – 160 сантиметров, у Бориса Соколова седые короткие волосы и темные глаза, у Людмилы Соколовой темные волосы, собранные в пучок.

Тех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении пожилых людей, просят обратиться по номеру 8 (800)-700-54-52 или 112.