В Псковской обалсти стартовал сбор помощи для школьников Херсонской области

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Штабы акции «Мы вместе» в Псковской области открыли акцию по помощи в сборе детей Херсонской области к школе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

«До 25 августа любой желающий может передать нашим волонтерам в дар вещи, необходимые для обучения в школе. Их мы передадим детям Херсонской области», – отметили в Ресурсном центре.

Жителям Псковской области предлагается передать волонтерам канцелярские товары, наборы для детского творчества, учебную литературу, рюкзаки, школьную, спортивную форму, обувь и другие вещи, необходимые для учебы в школе.

Принести вещи можно в главный штаб «Мы вместе», он находится в Пскове на улице Конной, дом №2. Кроме того, штабы акции размещены во всех муниципалитетах региона. Найти ближайший к себе можно на карте по ссылке.