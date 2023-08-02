До 240 километров в день проезжают дорожные машины при уборке центра Пскова

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От 120 до 240 километров за смену проезжают уборочные машины в Пскове. Об этом рассказал директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

Уборкой центра города Пскова на протяжении двух лет занимаются комбинированные дорожные машины от компании «Псковавтодор». За свой маршрут они проходят до 240 километров, когда дорожные пылесосы и машины по чистке тротуаров только до 50-ти. В этом году контракт с администрацией города заканчивается.

«В следующем году, я думаю, мы также будем участвовать, мы даже специально под это направление дополнительно в штат брали людей, которые занимаются именно содержанием города», – отметил Павел Кипрушев.

В в настоящее время уборка города происходит круглосуточно. Сотрудники работают в две смены с 7:00 до 19:00 и с 19:00 до 7:00.

Спикер отметил, что не существует «простого сезона» в содержании чистоты города. Если зимой приходится убирать снег и посыпать дороги и тротуары, то весной необходимо убирать большое количество пыли, летом – косить траву, а осенью – заниматься последствием листопада.

«Мы, когда идем по городу, видим, что, в принципе, чисто и это достойный уровень, я считаю», – заявил директор «Псковавтодора».