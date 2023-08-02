Когда придут июльские пособия на детей, объяснили псковичам

.

Жителям Псковкой обалсти напомнили, когда должны будут прийти выплаты пособий семьям с детьми за июль. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Согласно сформированной системы, выплаты производятся в единую дату. Таким образом, средства за июль придут на счета псковичей 3 августа. За август необходимо будет ожидать денег только в сентябре.

В этом месяце гражданам поступят выплаты более чем по семи направлениям:

– семьям с детьми от рождения до 17 лет;

– в связи с рождением и воспитанием ребёнка;

– на первого ребёнка до трёх лет;

– по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим гражданам;

– на ребёнка военнослужащего по призыву;

– на ребёнка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;

– женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности и пр.

Кроме того, в социальном фонде отметили, что задержка выплаты может зависеть от установленного графика отделений почтовой связи (с 5 по 25 число) или из-за выпадания дня выплат на выходной день.

«Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребёнка до трёх лет (МСК) за июль поступит 4 августа. Это связано с тем, что единая дата выплаты (пятое число) в августе приходится на выходной день, поэтому выплата поступит накануне – в ближайший рабочий день», – объяснили в Социальном фонде.

Ещё одно пособие придет работающим жителям региона 8 августа – это выплата по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет.

«Обращаем внимание, выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня», – уточнили специалисты.