В Пскове пройдет «Вечерка накануне Спасов» 12 августа

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В Пскове на улице Олега Кошевого во Дворе Постникова пройдет «Вечерка накануне Спасов». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Гостей будет ждать пчеловод с 15:00 до 17:00. Он познакомит участников с пчелиным семейством и тонкостях ремесла. Все смогут продегустировать не только главный символ Спаса, но и угоститься яблоками и отведать ароматного чая.

Угощения и сладости привезет мастерская «Изборский пряник», а чай приготовят псковские травницы. Они и познакомят гостей с местными чайными традициями.

Гости праздника смогут посетить выставку «Лики прошлого. Возвращение» с иконографией праздничных икон Спасителя. А также выступление «Забавы Опочецкой» на задней лужайке – «Потешном дворе».

«Завершатся гуляния праздничным концертом псковских коллективов и общей вечеркой с песнями, плясками и играми», – отметили организаторы.

Стать гостем мероприятии можно записавшись по телефонам +78112292260 и +79113580816. Билеты можно приобрести на сайте Псковского музея-заповедника.