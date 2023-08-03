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НовостиОбщество3 августа 2023 14:00

Ещё около двух лет потребуется для реставрации Псково-Печерского монастыря

Источник:kp.ru
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Из-за невозможности одновременно закрыть все объекты Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, для реставрации потребуется ещё около двух лет. Об этом сообщил гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко на радиостанции «Серебряный дождь».

«Сейчас мы запустили максимум, который, возможно, мы же учитываем не только технологический процесс, но и еще, и то, что монастырь живет своей жизнью: должны проходить службы, должна где-то жить братия», – отметил спикер.

По словам Дениса Василенко, в первую очередь ушли на реконструкцию храмы, в которых не проходит служба. В это время богослужения идут в других церквях. После завершения первого этапа работ, службы переедут в обновленные храмы.

За время проведения ремонтных работ, к открытию подготавливается большая звонница. По словам Дениса Василенко, она находилась в аварийном состоянии, но на ней вновь зазвонят колокола в праздник Успения Пресвятой Богородицы на 550-летие монастыря.