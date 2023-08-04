10 тонн гуманитарного груза прибыло в зону спецоперации из Псковской обалсти

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Очередная партия гуманитарного груза доставлена в зону СВО для бригады псковских военнослужащих. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Адресные посылки и гуманитарная помощь из Псковской области по срочной заявке накануне были получены военнослужащими 1009-го полка в зоне проведения спецоперации в короткие сроки.

Собрать предметы из списка во много удалось благодаря организациям «Уклад» и «Севзапинвест». В итоге фура из Псковской области доставила порядка 10 тонн посылок и материалов.

«Спасибо всем, кто участвует в сборе гуманитарной помощи для наших защитников. Вы делаете большой вклад в Победу!», – поблагодарили псковичей волонтеры.