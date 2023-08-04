Новые помещения в пещерах Псково-Печерского монастыря обнаружили физики-ядерщики

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В Псково-Печерском монастыре обнаружены новые помещения в пещерах. Такую находку удалось открыть благодаря физикам-ядерщикам. Об этом заявил директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко на радиостанции «Серебряный дождь».

«Они проводят исследование чуть меньше года. Приезжают со своим уникальным оборудованием, о котором они не рассказывают, так как это серьёзное оборудование, аналогов ему нет. Приезжают и изучают. Они выявили несколько объёмов пространств, о которых мы не знали. Два, так скажем, помещения раскрыты, входы новые раскрыты», – поделился специалист и отметил, что на самом деле пещеры под Псково-Печерским монастырем намного больше, чем известно на сегодняшний день.

«Мы изучали пещеры, когда рассматривали варианты решения проблемы с температурно-влажностным режимом, мы сканировали все эти пещеры. У нас была схема, и она подтверждается. Но эти новые объёмы мы не находили обычными сканерами, которые применяются также у военных. Они менее глубокие, чем те, которые применяют физики-ядерщики. Там метод совершенно другой. Всё связано со специальным сканером, который своими лучами пробивает землю и показывает нам реальное состояние», – заключил Денис Василенко.