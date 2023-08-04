73 километра береговой зоны убрали жители Псковской области в рамках нацпроекта

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Жители Псковской области приняли активное участие в очистке берегов рек и озёр в рамках Общероссийской акции «Вода России». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках ежегодной акции прошёл ряд экологических субботников в разных районах области. Всего в экологической инициативе приняли участие порядка 1,7 тысяч человек.

«Сотрудники Администраций муниципальных образований совместно с представителями образовательных учреждений, организаций и волонтерами очистили от мусора 73 км берегов рек и озер», – отметили в пресс-службе правительства региона.

Экологическая акция реализована по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».