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НовостиПолитика4 августа 2023 14:26

Сергей Светлаков о Пскове: горожане приносят нам еду на съемочную площадку

Источник:kp.ru
Telegram-канал Первого Псковского

Telegram-канал Первого Псковского

Российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер и сценарист Сергей Светлаков рассказал, что псковичи радушно встретили съемку фильма «Казачок» и даже приносят еду на съемочную площадку. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Съёмочной группе телеканала он рассказал о том, почему было решено снять фильм «Казачок», почему Псковская область была выбрана местом для съёмок, и сколько по времени продлится работа над кинокартиной.

Сергей Светлаков также отметил, что уже успел полюбить Псков. По словам актера, местные жители его хорошо приняли: некоторые псковичи даже приносят еду на съёмочную площадку.