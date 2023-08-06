Грозы и ливни вновь обрушатся ночью на некоторые районы Псковской области

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Грозовые раскаты и ливневые дожди вновь пройдут в ряде районов Псковской области предстоящей ночью. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском гидрометцентре.

В ночь на 7 августа в регионе пройдут кратковременные дожди, которые в некоторых районах станут ливнями и будут сопровождаться грозой.

Днём ожидается переменная облачность и преимущество без осадков. Температура воздуха прогреется до 18-23 градусов тепла.

Ветер будет дуть с западных и северо-западных направлений умеренный. Однако в грозу порывы способнв достигнуть от 15 до 20 метров в секунду.

Атмосферное давление будет высокое.