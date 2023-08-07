Аномально жаркая погода пришла в Псковскую область с началом недели

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Начало недели отметится аномально жаркой погодой на Северо-Западе России, в том числе и Псковской области. Об этом сообщили в метеоцентре «Фобос».

«На Северо-Западе новая неделя стартует солнечной и аномально жаркой погодой – днём от +27 до +32 градусов. Но затем в этой зоне останутся только север и восток региона, а на юге появятся массивы грозовых туч, и воздух остынет от +20 до +25 градусов», – отметили специалисты.

Несмотря на то, что Центральная Россия 7 августа окажется в эпицентре летней погоды, со вторника циклон вновь принесет ливни и грозы.

Отмечается, что температура воздуха упадет в среднем до 24 градусов тепла, а самым ненастным днём недели станет среда.