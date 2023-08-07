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НовостиОбщество7 августа 2023 7:36

Псковский губернатор решил сделать фестиваль «Наше море» ежегодным

Источник:kp.ru
Фото: Telegram-канал Псковской обалсти

Фото: Telegram-канал Псковской обалсти

Прошедший в Гдове фестиваль «Наше море» снискал особенную популярность у жителей и гостей региона. В связи с этим губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил продлить его и сделать ежегодным, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Обсудил с председателем комитета по культуре Ольгой Тимофеевой возможности использования этой территории для проведения различных культурных мероприятий. Принял решение, что фестиваль станет ежегодным и будет проходить в течение недели, чтобы все желающие успели здесь побывать и навсегда влюбиться в этот прекрасный уголок Псковской земли», – рассказал глава региона.

Фестивал прошел в Гдове с 4 по 6 августа и был приурочен к 700-летию упоминания города в летописи. Площадкой для мультиформатного фестиваля впервые стал берег Чудского озера в Гдовском районе.