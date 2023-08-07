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НовостиОбщество7 августа 2023 9:13

Участок улицы Горького в Пскове перекроют из-за замены теплотрассы

Источник:kp.ru
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В Пскове на улице Горького планируется частичное перекрытие автомобильного движения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

С 7 по 15 августа будет затруднено движение у перекрёстка улицы Горького и Интернационального переулка. Движение планируется ограничить по правой полосе улицы Горького.

Отмечается, что за время перекрытия будет производиться замена теплотрассы. В связи с этим, псковичей просят планировать передвижение по городу и следовать дорожным знакам.