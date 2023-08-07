Гидрометцентр: в Пскове побит температурный рекорд 1994 года

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Жара в Пскове 6 августа побила температурный рекорд 1994 года. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника Псковского Гидрометцентра Талу Нещадимову.

В этот день температура воздуха поднялась до рекордных 31,6 градусов. Последний раз такая температура была зафиксирована 29 лет назад.

«Жарко было везде, но ремонт побит именно в Пскове», – отметила Тала Нещадимова. По ее словам, ещё неизвестно, побьет ли понедельник в Псковской области новый рекорд, «это будет понятно после 16:00 — после максимального прогрева».

Несмотря на высокие показатели, жара спадет уже к вечеру и в регион вернутся дожди и грозы. «До конца недели мы ожидаем +20...+25 градусов», – заключила Нещвдимова.