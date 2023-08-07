8 августа завершается регистрация на бизнес-акселератор Lady007

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В Псковской обалсти 8 августа завершается регистрация на 9-й поток бесплатного бизнес-акселератора Lady007, флагманского проекта Общероссийской Общественной организации «Женщины Бизнеса», реализуемого при поддержке цифровой экосистемы МТС.

У предпринимательниц Псковской области есть последний шанс попасть на проект — с его помощью они смогут запустить бизнес или масштабировать действующее дело, проработать свои страхи, вырасти в мощном поле реализованных экспертов и взаимоподдержки. Перейти можно по ссылке и регистрируйтесь!

Участниц акселератора ждет около 20 вебинаров от ведущих экспертов и групповые обсуждения с сертифицированными наставниками. Уже открыто 4 вебинара по бизнес-моделям, стратегии и подбору сотрудников, творческому маркетингу, а также вводный урок по целеполаганию! Можно начать обучение прямо сегодня и присоединиться к довольным участницам. Вот, что они пишут в чате проекта:

"Большое спасибо за занятия, они только начались, а я уже открыла для себя много нового и интересного. Вроде всё, о чем говорят спикеры, лежит на поверхности, но они все раскладывают по полочкам, и в голове начинает складываться нужный "пазл"! Очень рада,что начала обучение!"

"Германа слушать было интересно, сегодня утром и вечером эфиры отличные. Утром два листа тетради исписала".

"Спасибо за вечерний эфир, не терпится взяться за домашнее задание!

Организаторами мероприятия выступают Общероссийская Общественная организация «Женщины Бизнеса», а также Правительство Псковской области. Со стороны региона проект поддерживается Комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике, Центром "Мой бизнес", Агентством Информации, Комитетом по туризму.

Зарегистрироваться на бесплатный бизнес-акселератор предпринимательницы Псковской области могут только сегодня по ссылке.