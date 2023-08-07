ФСБ Псковской области задержали подозреваемого в госизмене мужчину

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Сотрудники ФСБ России по Псковской области задержали на границе россиянина, решившего произвести госизмену. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина запланировал покинуть Россию через границу в Псковской области, чтобы транзитом через третьи страны попасть в Украину.

Сообщается, что он преследовал цель вступить в одно из украинских националистических формирований и участвовать в боевых действиях против России.

Мужчина на допросе признался в своих намерениях. Следователи УФСБ России по Псковской области возбудили уголовное дело о государственной измене задержанного согласно 275 статьи УК РФ.