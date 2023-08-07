Штормовое предупреждение начали получать жители Псковской области 7 августа

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Предупреждение о штормовом ветре и ливнях получают жители разных районов Псковской обалсти. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщается, что с 19 до 22 часов в регионе пройдут грозы, местами ливни. Порывы ветра при грозе могут достигать 17-22 метров в секунду.

Напомним, что неделя в на территории Псковской обалсти началась с аномальной жары, которая побила рекорд 29-летней давности. Однако синоптики рассказали, когда температура воздуха пойдет на спад.