Тропические ливни обрушились на Псковскую область ночью 8 августа

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Псковская область минувшей ночью, 8 августа, оказалась в эпицентре влияния тропических ливней. Об этом пишет издание URA.RU со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По словам эксперта, до конца недели в ряде регионов России пройдут тропические ливни. Уже этой ночью большое количество осадков выпало в Псковской, Калининградской и Смоленской областях. Дожди сопровождались грозами и порывами ветра, достигающими 15-20 метров в секунду.

«Дожди с 8 августа начинаются и в центральных областях Европейской территории, в том числе и в Москве, но кратковременные. Местами в отдельных районах с грозами, при них усиление ветра буквально до 17 м/с. Жара ослабеет, но такая теплая летняя погода сохранится, +24, +29 градусов, +23, +28 градусов. Так будет до 12 августа», — отметила спикер

Сегодня днём с сохранением до 9 августа тропические ливни ожидают в горах Пермского края, на востоке Оренбургской области, на крайнем юге Красноярского края в Тыве. Далее они пройдут в Карелии и продолжатся в Ленобласти.

«Тропические ливни — это очень интенсивные дожди, с крупными каплями, когда за короткое время выпадает большое количество осадков. За час 30 миллиметров. Это считаются ливневые дожди. К ним просто придумали слово „тропические“» – объяснила Людмила Паршина.

С 10 августа тропические ливни могут пройти в Ростовской, Запорожской и Херсонской областях, в Сибири и на Урале. Также в эпицентр могут попасть Прибайкалье, Иркутская область и Еврейская автономной области и на юге Хабаровского края.

Самое интенсивное влияние ливнивых дождей ожидается 10 августа в Приморском крае. Влияние корейского тайфуна может спровоцировать выпадение трети от месячной нормы осадков.

«В Приморском крае 10 августа передано штормовое предупреждение. Это отдаленное влияние тайфуна Ханун, который выйдет на Корею. Его влажный воздух распространится в зоне атмосферного фронта на юге Приморского края. Поэтому 10 августа там ожидается сильный дождь, до 40 мм осадков за 12 часов. Это где-то треть месячной нормы для этих районов», — подчеркнула собеседник.

Напомним, вчера в Пскове появились первые пострадавшие из-за непогоды. Мужчину унесло ветром с 10-метровой высоты.