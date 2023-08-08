Борис Елкин прокомментировал последствия непогоды в Пскове

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В Псковской обалсти ночью, 8 августа, прошли тропические ливни. О последствиях ушевавшей непогоды в областном центре рассказал глава города Пскова Борис Елкин телеканалу «Первый Псковский».

«Вчера были достаточно серьезные порывы ветра. Были повреждены линии электропередач, упало пара столбов и, к сожалению, упали деревьев. Порядка 13 адресов на данный момент отрабатывается. Основные деревья убраны, в настоящее время осталось убрать порубочные остатки деревьев», – сообщил Борис Елкин.

По словам главы города, одной из достаточно серьезных проблем после ночи оказались забитые ливневки

«Если учесть, что вчера были достаточно сильные порывы ветра, то много листьев нападало и забивало ливневую канализацию, много веток было раскидано по всему городу. Сейчас подрядчики по уборке города активно занимаются уборкой остатков деревьев, листьев и мусора на улицах города», – подытожил градоуправленец.

Проблем с отключением электричества, связанных с порывами ветра, в городе нет. «Все работает в штатном режиме», – заявил Борис Елкин.