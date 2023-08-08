Зелёную зону создали в Гдове на месте старой свалки

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В Гдове на месте несанкционированной старой свалки теперь зелёная зона. О том, как местные жители обустроили новую территорию, рассказали в газете «Гдовская заря».

Старая свалка на Поличенском переулке преобразилась благодаря работе местных жителей Натальи и Равиля Гамировых. Молодые люди бережно вырастили на своем участке семь саженцев ивы и посадили ее на месте старой свалки.

«Место новой зелёной зоны выбирали не просто так. Много лет здесь разрасталась несанкционированная свалка. Сюда недобросовестно вывозили строительный и бытовой мусор. Не стеснялись люди привозить сюда даже сучья и ветки деревьев. Тогда приняли решение – чтобы сюда не начали снова свозить отходы, нужно посадить деревья», – отметила глава администрации Гдова Ольга Соколова.