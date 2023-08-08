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НовостиОбщество8 августа 2023 9:54

Фиолетовый гриб из Красной книги нашли в лесу Великолукского района

Источник:kp.ru
Фото: Екатерина Тикка

Фото: Екатерина Тикка

Краснокнижный гриб необычной расцветки встретился грибникам в Великолукском районе Псковской обалсти. Об этом написали в группе «Грибы и грибники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Великолукский район. Немножко "красноголовиков" и редкая находка в этих краях… Первый раз вижу таких "красавцев"», – написала автор поста Екатерина Тикка.

Фото: Екатерина Тикка

Фото: Екатерина Тикка

В комментариях пользователи поделились предположением, что этот редкий гриб носит название Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus) и является условно-съедобным грибо из рода Паутинник семейства Паутинниковые. Кроме того, находка женщины оказалась занесенной в Красную книгу.