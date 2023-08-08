В Псковской области утверждены мероприятия по реализации Национальной стратегии в интересах женщин

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В Псковской области утвержден план мероприятий в 2023–2026 годах по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 — 2030 годы в регионе. Документ подписала Первый Заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова.

В документе содержится пять основных разделов, которые отражают разные аспекты помощи и поддержки женщинам региона, а также закреплены ответственные исполнители. Ключевыми направлениями работы, согласно плану, являются профилактика социального неблагополучия женщин, сохранение их здоровья, повышение роли в развитии общества, улучшение качества их жизни. Кроме того, отдельно отражены мероприятия по расширению участия женщин в приоритетных направлениях социально-экономического развития страны, включая формирование новых точек роста экономики, а также укрепление позиций в общественно-политической жизни.

В плане нашли отражение около 20 основных мероприятий, в числе которых организация обучения и повышения квалификации, оказание консультационной помощи, содействие в трудоустройстве, создание школ репродуктивного здоровья, а также сети семейных многофункциональных центров, предоставляющих комплексную помощь женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. В плане также закреплено проведение для женской аудитории специализированных мероприятий, клубов по интересам, экскурсионных туров.

План мероприятий по реализации Национальной стратегии размещен по ссылке.