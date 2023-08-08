.

Уроженец Себежа в Псковской обалсти разведчик спецназа Семён Москаленко выбрал службу по контракту в 76-ой дивизии ВДВ в 21 год. Спустя три года он отправился на Спецоперацию и точно знает, какими силами куется победа на фронте и как рота становится семьей. О своем опыте Семён Москаленко рассказал в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Я горд, что родился в этой стране, в городе Пскове. И горд, что именно в нашем городе такие ребята с 6-й роты. Для меня это было чем-то таким особенным. Это был мой идол, наверное. Мне всегда даже хотелось, наверное, повторить чем-то подвиг», – признаётся разведчик, что защищать Родину было мечтой с самого детства.

«Хотелось быть ответственным. Хотел, чтобы люди за мной шли», – вспоминает себежанец.

По словам семена Москалёва, за время службы по контракту он ни разу не жалел и не хотел сменить свою профессию. С каждым годом его уверенность в своем выборе только крепнет, особенно благодаря окружению.

«Друзья, боевые товарищи – это самое главное. Потому что рота для тебя – это твоя семья полностью. Ты можешь к любому человеку обратиться и знаешь, что он всегда тебе поможет», – подчеркнул военнослужащий.

За плечами у контрактника не просто служба, а настоящий боевой опыт – участие в спецоперации на Украине. В настоящее время он дома, в кругу близких людей, восстанавливается после ранения, но признается – душа просится обратно.

«Хотелось бы вернуться к своим ребятам. Меня ждут все – пишут, звонят, по возможности спрашивает, как здоровье», – заявил разведчик.

Оттметим, что отправится на службу по контракту можно в Пскове на пункте отбора. Он находится на улице Первомайской, 38. На сайте службапоконтракту.рф перечислены документы, которые потребуются с собой для подписания контракта на службу в Вооруженных Силах РФ.

Напомним, что совсем недавно в зону СВО отправились 20 псковичей, подписавших контракт на военную службу.