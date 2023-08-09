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Жители Псковской области стали чаще жаловаться на укусы ос и других насекомых. О том, как предупредить страшные симптомы и какой должна быть первая помощь при ухудшении самочувствия, рассказали в эфире телеканала «Первый Псковский».

«Были на даче. Слышали, ребёнок заплакал. Подбежали – оказывается, укусила оса. Палец распух, покраснел, но благо всё обошлось», – поделился пскович Николай Маслов.

Таких жалоб от псковичей с каждым днём становится все больше. Кроме покраснения и зуда у горожан появляются и более серьезные последствия укуса насекомых, вплоть до крапивницы и отека Квинке.

«Крапивница проявляется тем, что на теле появляются огромные красные пятна, которые сливаются. Отёк Квинке чаще всего проявляется отёком в области шеи, набухает язык, становится трудно дышать, появляется липкий холодный пот», – обьяснила заведующая терапевтическим отделением подразделения № 3 Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УХУДШЕНИИ САМОЧУВСТВИЯ ПОСЛЕ УКУСА ОСЫ

По словам Екатерины Астафьевой, данные симптомы являются красным флагом для незамедлительного вызова скорой помощи. Только прибывшие на место специалисты грамотно смогут улучшить острое состояние пострадавшего.

«Если человек задыхается, естественно, нужно обеспечить проходимость дыхательных путей, нужно ввести соответствующие препараты, которые снизят отёк гортани. Если это отёк периферический, то, естественно, вводятся препараты, которые снижают аллергическую реакцию», – разъяснил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ УКУСЕ ОСЫ

Если вас или вашего близкого укусила оса, но состояние не стало резко ухудшшаться – вам повезло. Но это не значит, что можно пусть все на самотек. Врачи рекомендуют использовать меры профилактики.

Первым делом нужно промыть укус насекомого антисептиком: хлоргексидином, фурацилином, перекисью водорода.

Нельзя ни в коем случае пытаться выдавить яд. Это действие точно ухудшит состояние пострадавшего, ведь вызовет распространение яда по мягким тканям.

Обязательно приложите холод к укусу и примите препараты антигистаминного действия.