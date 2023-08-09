Псковичей предупредили о новых тактиках украинских телефонных мошенников

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Полиция предупредила жителей Псковской обалсти о новых машеннических тактиках аферистов из Украины. Злоумышленники не только снимают деньги со счетов, но и вовлекают граждан в диверсионную деятельность. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во многих регионах России полиция отметила резкий рост сообщений о новой мошеннической схеме по телефону. Украинские аферисты обманывают россиян, похищают деньги со счетов, пытаются вовлечь их в деверсионную деятельность и даже в совершение террористических актов.

Мошенники пытаются склонить пользователей мобильной связи к поджогам социальных объектов, а также автомобилей, находящихся в местах массового скопления людей. За выполненную задачу иногда обещают деньги.

В это время полиция проводит проверку по каждому поджогу или попытки его совершения. Устанавливаются личности злоумышленников и их пособников.

«Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приёмы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счёта, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление. Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Ещё один вариант – предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, всё заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», – отметили в ведомстве.

Отмечается, что мошенническая схема по-новому приему начала активно работать с начала последней недели. По данным полиции, это может свидетельствовать о том, что атакующие телефоны россиян мошенники выполняют одни приказы и базируются на территории Украины.

О новом преступном действии нужно предупредить пенсионеров. Так как большинство жертв в настоящее время находится среди них. Важно внимательно вести переговоры по телефону с незнакомых номеров. Если незнакомец просит совершить противозаконные действия по инструкции, нужно прекращать с ним всяческие контакты.

«Помните, что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния, как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию», – заключили в УМВД.