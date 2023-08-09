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НовостиОбщество9 августа 2023 13:10

363 населенных пункта остаются без электричества в Псковской области

Источник:kp.ru
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В 363 населенных пунктах Псковской области без электроэнергии остаются около четырех тысяч человек. Обстановку на 10:00 9 августа сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

После непогоды в регионе энергетики восстанавили электроснабжение в порядка 700 населенных пунктах. При этом к утру нарушение полностью ликвидированы в Дновском и Локнянском районах.

«В Бежаницком, Островском, Порховском, Дедовичском, Палкинском, Опочецком, Новосокольническом районах количество отключённых населённых пунктов составляет не более пяти, они будут отработаны до конца сегодняшнего дня», – отметили в Правительстве Псковской области.

Энергетики «Россетей» в Псковской области находились в полной готовности к непогоде. Специально для этого в регион прибыли специалисты из Новгорода, Карелии и Вологды. Численность специалистов насчитывается в 488 человек, которые работают в 137 бригадах. Для работы используется 154 единицы техники.