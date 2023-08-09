500 семей Псковской области потратили материнский капитал на образование детей

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С начала 2023 года в Псковской области 500 семей приняли решение потратить материнский капитал на образование детей. Таким образом, более 20 миллионов рублей региональное отделение Социального фонда России предоставило псковичам на эти цели. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

Оплата образования материнским капиталом может быть использована не только при получении высшего образования, но и в детском саду. Более того, этими средствами можно оплатить обучение иностранному языку, творческие кружки, спортивные секции и даже курсы вождения. Основное требование – образовательная организация должна иметь лицензию на предоставляемую деятельность.

«Средства можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. На момент начала обучения ребёнок должен быть младше 25 лет, а учебное заведение – находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Помимо этого, маткапитал позволяет оплатить жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии, предоставленном на время обучения», – отметили в фонде.

Кроме покрытия затрат на образование, благодаря семейному капиталу можно оплатить и частные услуги няни. Их деятельность должна быть оформлена как индивидуальное предпринимательство.

Ещё одной возможностью для родителей, получивших материнский капитал, в 2023 году стала возможность покрыть расходы на покупку газового оборудования для частного дома.

С начала года более двух тысяч псковских семей решили не вкладывать материнский капитал во что-то существенное и ежемесячно получать выплату из этих средств.

При решени о способе распоряжения материнским капиталом, нужно подать заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги». Также этом можно сделать в клиентской службе регионального ОСФР или в ближайшем МФЦ.

Отметим, что в 2023 году при рождении первенца молодые родители получат 587 тысяч рублей, за второго ребенка в семье государство перечислит 775 тысяч рублей (при повторном использовании маткапитала, на второго ребенка положено лишь 188 тысяч рублей).