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НовостиОбщество9 августа 2023 14:15

Капитальный ремонт трёх улиц и набережной в Пскове выполнят до 2025 года

Источник:kp.ru
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Подписан новый контракт на капитальный ремонт трёх псковских улиц: Нововойсковой, Полковой, Войсковой. В список объектов также вошла и Красноармейская набережная. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Согласно контракту, общая протяженность объекта составляет порядка 4,5 километров. При этом, подрядчик обязуется выполнить весь комплекс его благоустройства.

«Работы предстоит много. Переустройство инженерных сетей, устройство водопропускных труб, замена дорожной одежды, устройство тротуаров и освещения, озеленение», – подчеркнул Борис Елкин.

Стар ремонтных работ произойдет до конца 2023 года, а сталь объекты подрядной организации предстоит до 18 августа 2025 года.