До +26 градусов и без осадков ожидается в Псковской обалсти сегодня

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На территории Псковской области 10 августа ожидается теплый день без осадков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Переменная облачность и ветер южных направлений принесет в регион теплый климат. Воздух в Псковской области прогреется до +21...+26 градусов. Ночью опустится до +7...+12 градусов.

В областном центре ночью будет теплее: от 10 до 12 градусов. Днём столбик термометра покажет +23...+25 градусов.

Великие Луки окажутся самыми прохладными к ночи. В муниципалитете ожидается до +9...+11 градусов. Днём температура воздуха будет от +24 до +26 градусов.