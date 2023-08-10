Десять фигур барсов разместят на улицах Пскова в 2024 году

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На улицах Пскова планируется разместить новые объекты – различные фигуры барсов. Более десяти персонажей появится в городе в 2024 году, рассказала первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

Уже сейчас известно, что перед горожанами и гостями города предстанут барсик-почтальон и барсик-кузнец. Остальные 10 макетов держатся в секрете, так как над ними ещё работает архитектор. Но уже на следующей неделе все барсики будут готовы и представлены перед псковичами.

В местах, где планируется установить фигуры, сразу разместят камеры видеонаблюдение и применят другие охранные меры.

«Образ барса охраняет город, а мы будем охранять их», – подчеркнула спикер.