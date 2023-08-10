Пять улиц в Пскове перекроют на время проведения триатлона 13 августа

Фото: Псковский триатлон «Мехуборка» в соцсети «ВКонтакте»

Ограничение движения автотранспорта введут на пяти улицах Пскова во время проведения триатлона «Мехуборка» 13 августа. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

С 6:15 до 11:00

Ограничение введут на улице Советской (будет перекрыт участок дороги от Октябрьской площади до площади Победы), улице Профсоюзной, улице Гражданской (здесь закроют для движения участок от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса) и улицу Яна Фабрициуса (перекрытие планируется от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой).

С 8:00 до 13:30

Временное верекрытие движения затронет улицу Свердлова (участок дороги от улицы Воровского до улицы Карла Маркса).

Изменение движения автобусов

С 6:15 до 11:00 на улице Гражданской не сможет проехать общественный транспорт. Автобусы, следующие по маршрутам №№ 8, 8А, 19 проследуют по площади Победы через улицы Советскую, Вокзальную (с остановкой на вокзале), Бастионную. Далее выйдут на Октябрьский проспект и проследуют по стандартному маршруту.

Особое внимание в администрации обратили на запрет останавливаться и парковать автомобили на путях маршрута проведения спортивного соревнования.