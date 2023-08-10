Пешеходный фонтан в сквере 60-летия Октября запустят в Пскове в 2024 году

Фото: губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Открытие первого светомузыкального пешеходного фонтана в Пскове пройдет в 2024 году в сквере 60-летия Октября. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На территории севера уже идет комплекс подготовительных работ к монтажу фонтана. Его концепцию ранее обсуждали сами псковичи благодаря голосованию на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».

«В этом году объект будет полностью смонтирован, и его запустят в 2024 году», – отметила замглавы администрации города.

Уже сейчас известно, что новый объект будет возможность проецирования изображения на воду благодаря видеопроекторам.