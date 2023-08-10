Медовый фестиваль пройдет в Пскове с 11 по 13 августа

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С 11 по 13 августа в преддверии Медового Спаса в Пскове пройдет фестиваль меда. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие пройдет на ремесленном ряду в Детском парке и на стойках в Финском парке. Всего на фестиваль соберутся 15 пасечников и 5 ремесленников из Печорского, Пыталовского и Псковского районов.

Горожане и гости города смогут отыскать на фестивале огромное количество сортов меда, изделия и игрушки ручной работы, приобрести сувенир из гальванопластики, кружева фриволите и даже кукол-травниц.

Площадки фестиваля меда в Пскове будут работать все три дня с 10 до 19 часов вечера.