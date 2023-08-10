Финалистка шоу «Танцы на ТНТ» проведет мастер-класс в Финском парке Пскова

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Танцевальный мастер-класс от участницы шоу «Танцы на ТНТ» Евы Уваровой пройдет в Финском парке Пскова 12 августа. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении культуры городской администрации.

«Приглашаем танцоров города Пскова и всех желающих на мастер-класс от участницы телепроекта "Танцы на ТНТ" Евы Уваровой. Не пропусти! Будет зажигательно!», – сообщается в ведомстве.

Мастер-класс пройдет в рамках музыкального фестиваля «Русское лето» в Финском парке 12 августа с 16:45 до 17:10.