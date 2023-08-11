Росгвардия приглашает на службу по контракту жителей новых субъектов России

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Региональное Управление Росгвардии проводит отбор граждан на военную службу по контракту в новых субъектах Российской Федерации

Росгвардейцы проводят отбор мужчин для прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации в должностях сержантов и солдат, с заключением краткосрочных контрактов на срок от одного года.

Денежное довольствие от 207 000 рублей.

В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева дом 77. Подробности можно узнать по телефону 8112-73-43-13, 8112-22-09-13 (круглосуточно).