Почти 15 тыс. человек воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей на МСП.РФ

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Почти 15 тыс. пользователей Цифровой платформы МСП.РФ из всех регионов России воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей. Всего сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы», «Выбор налогового режима» и «Получение электронной подписи» воспользовались свыше 19 тыс. раз.

Наиболее востребованным стал сервис «Выбор налогового режима», которым воспользовались более 10 тыс. раз.

Наиболее активными оказались пользователи из Москвы, Московской области и Республики Татарстан. В Топ-10 регионов по этому показателю также вошли предприниматели из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской, Ростовской Челябинской областей и Красноярского Края.

«Запуск собственного бизнеса — важный и непростой процесс. Цифровая платформа МСП.РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Онлайн-сервисы буквально за три минуты позволяют получить рекомендации по корректному выбору налогового режима, а за пять минут — определиться с организационно-правовой формой своего предприятия», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что практика также показывает: многие действующие предприниматели не знают о том, что у них неверно определен налоговый режим, и деятельность компании по документам расходится с реальной.

Сервисы для начинающих предпринимателей доступны с момента запуска Цифровой платформы МСП.РФ в феврале 2022 года. Они позволяют пользователям быстро получать поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией бизнеса и его дальнейшим ведением. К примеру, сервис «Выбор организационно-правовой формы» после прохождения теста предоставляет пользователю памятку по предложенной форме. В ней описываются разрешенные виды деятельности, возможности привлечения наемных сотрудников, требования к сдаче отчетности и другие параметры.

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. В настоящее время на МСП.РФ доступно более 22 сервисов и свыше 4500 государственных, в первую очередь региональных мер поддержки бизнеса. Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.