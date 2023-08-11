В Пскове построили Центр единоборств за 23 миллиона рублей

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В Пскове построили Центр единоборств для подготовки спортсменов по смешанным единоборствам, боксу и воркауту. Об этом сообщает ПАИ.

11 августа новую спортивную школу с рабочим визитом посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой Пскова Борисом Елкиным и председателем Псковской областной федерации бокса Артуром Акавовым.

Центр расположился на улице Ротной в Пскове. На его строительство было выделено более 23 миллионов рублей из областного бюджета. Ещё более миллиона рублей для оборудования было привлечено в проект благодаря спонсорам.

Зал оборудован всем необходимым для занятий спортом: угол с тренажёрами, октагон и ринг, воркаут-площадка, боксёрские мешки и груша на растяжках.

«Зал может принимать 50 спортсменов единовременно. В течение дня здесь смогут заниматься 7-8 групп под один вид спорта. Так что около 20 групп зал будет пропускать через себя ежедневно», – отметил председатель Псковской областной федерации бокса.

Для спортсменов размещены мужская и женская раздевалки в которых имеются душевые кабины. В самом Центре находится кафе, которое будет предназначено для ожидания родителями своих детей с тренировок.

В настоящее время открытие Центра ожидается 15 августа. Перед этим необходимо получить заключение Роспотребнадзора.

«Мы уже подали заявление и ждём результатов. Конечно, технический паспорт и технический план ждём. Как только всё будет готово, зал может полностью запускаться и работать», – поделился Артур Акавов.