Родион Газманов поздравил с 550-летием Псково-Печерский монастырь

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Певец и музыкант, сын Олега Газманова Родион записал видеопоздравление Псково-Печерскому монастырю с 550-летием со дня его основания.

«Привет, друзья, на связи Родион Газманов! Я поздравляю Псков, Псковскую область и город Печоры с юбилеем Печерской обители. 550 лет этот монастырь не закрывался со дня своего основания», – отметил артист.

Родион Газманов планирует встретиться с псковичами 13 августа в 17:00 на праздничном концерте в Зелёном театре. «Обязательно будьте там, и мы увидимся, а самое главное – услышимся. С праздником!», – пригласил псковичей на встречу Газманов.