Неизвестные ночью повредили десяток машин в микрорайоне Родина в Пскове

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Минувшей ночью в Пскове неизвестные порезали колеса и разбили стекла в десятках машин в микрорайоне Родина. Об этом сообщается в группе «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

Порядка десяти хозяев обнаружили повреждения на своих машинах по прошествию ночи. Виновников удалось вычислить по камерам на подъездах. Удивительно, но молодых людей не смутили отдыхающие на лавочках и они продолжали разносить попавшиеся на пути автомобили.

«Часть хулиганств попала на камеры видеонаблюдения. Надеемся, полиция быстро найдёт их», – написали местные жители.

Ситуацией с хулиганством во дворах занялся и директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов, который опубликовал видеозаписи с камер уличного наблюдения.