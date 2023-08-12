В Стамбул и Тбилиси теперь можно добраться из Пскова

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Жители Пскова могут долететь до четырех городов других странах: Батуми и Тбилиси в Грузии, Стамбул в Турции и Баку в Азербайджане. О возможностях, открывшихся после запуска авиарейса в Минск, рассказала менеджер отдела организации международных продаж ООО «Северный ветер» Виктория Чатулова в медиацентре ПАИ.

«Можно считать Минск такими воротами, потому что оттуда можно лететь дальше. У нас есть сквозные авиатарифы с авиакомпанией "Белавия", то есть всё будет в одном билете. Псковичи могут лететь из Пскова в Минск и дальше в Тбилиси, Батуми, Баку и Стамбул. На данный момент в четыре этих города можно купить билеты по одному сквозному тарифу», – отметила Виктория Чатулова.

Перелеты осуществляет две авиакомпании: «Северный ветер» и «Белавия». Приобрести билеты можно в билетных кассах, на сайте они не доступны. Стоимость билета начинается от 3 275 рублей и не превышает 5 000 тысяч.

«На самом деле Минск для нас неновое направление, у нас уже есть рейсы, которые летают с весны: это Пермь – Минск и Нижний Новгород – Минск. Но мы для Пскова сделаем всё возможное, чтобы поддерживать данный рейс», – отметила спикер.