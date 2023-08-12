Почти 200 млн рублей получила Псковская область на развитие молодежной политики

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Субсидию в 195 миллионов рублей получила Псковская область на развитие молодежной политики. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Регион получил средства за победу во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в 2022 году.

Во время рабочей встрече в правительстве Псковской области обсуждалась реализация денежных средств. Известно, что порядка 40 миллионов рублей будет затрачено на приобретение мультимедийного, звукового и концертного оборудования. Оно будет использоваться при проведении молодёжных мероприятий.

Остальная часть средств уйдет на проведение форумов и фестивалей для молодежи. К примеру, глава региона напомнил, что совсем скоро в регионе пройдет форум добровольцев, а также другие школы и фестивали патриотической, творческой, предпринимательской и политической направленностей.

Псковская область проведет один из самых массовых спортивных фестивалей «Плеск», далее состоится хакатон по развитию Пскова и Великих Лук.