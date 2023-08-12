Тысячи человек посетили фестиваль музыки «Русское лето. ZаРоссию» в Пскове

.

Несколько тысяч человек пришли на фестиваль музыки «Русское лето. ZаРоссию» в Пскове 12 августа. Хедлайнерами фестиваля стали группы «Анимация» и «Пилот».

«В Пскове вновь открылся музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию". Днем начали работу интерактивные площадки, прошли выступления музыкантов, поэтов спортсменов, шоу русских богатырей. Концертная программа стартовала с выступления группы "Собор", "Постоянные", "V. V. & Band", хедлайнерами стали группы "Анимация" и "Пилот"», – пишет ТАСС со ссылкой на Театрально-концертную дирекцию Псковской области.

Псков уже второй раз встречает фестиваль «Русское лето». В 2022 году он объединил 19 городов России, теперь же фестиваль пройдет в 26 городах. После Пскова эстафету примет самый восточный город страны Анадырь.

Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта и Общественной палаты Российской Федерации.