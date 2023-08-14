Водитель сгорел в автомобиле во время ДТП в Дновском районе

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13 августа во время автокатастрофы в Дновском районе Псковской области автомобиль сгорел с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Момент аварии попал на глаза очевидцев. По их словам, поздно вечером автомобиль Renault Logan вылетел с дороги у ж/д переезда в районе деревни Филиппково.

Когда машина на полном ходу направилась в кювет, она протаранила два столба. Далее авто перевернулось и начался пожар. Водитель погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.