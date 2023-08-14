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НовостиОбщество14 августа 2023 11:46

На три дня отключат фонтан на улице Калинина в Великих Луках

Источник:kp.ru
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В Великих Луках планируется техническое отключение фонтана на улице Калинина. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в пресс-службе Администрации города Великие Луки.

«В связи с необходимостью покраски фонтана, с 14 по 16 августа фонтан на площади Калинина работать не будет», – отметили в пресс-службе.

Отметим, что последняя глобальная реконструкция фонтана «Венок славы» была произведена в 2015 году. На сегодняшний день фонтану насчитывается 38 лет со дня открытия. За это время он переодически перекрашивался, но никогда не прекращал свою работу.