Ремонт картами произведут на трех участках дорог в Пскове

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В Пскове планируют провести дополнительный ремонт карточного типа на тех участках дорог. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«В ближайшее время подрядчик приведёт в порядок перекрёстки улиц Шоссейной – Алмазной, Максима Горького – Розы Люксембург и участки улицы Льва Толстого от пересечения с объездной дорогой под виадуком до переулка Медведово», – рассказал он.

Карточный ремонт подразумевает срез большого количества асфальтополотна на участке дороги и замена его на новый. Такой ремонт уже произведен на 16 точках города. Карточным ремонтом заменено порядка 40 тысяч квадратных метров дороги.

Ранее глава региона Михаил Ведерников сообщал, что на ремонт дорожного полотна в 2023 году выделено более 12 миллиардов рублей и является плавающей в зависимости от нужд.

При этом, финансирование дорожной отрасли с 2018 года увеличилось значительно. С 5,3 до 12,74 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше прежнего.