Великолучанка Юлия Жукевич представит Россию на конкурсе красоты в Греции

Фото: группа «Мисс/Миссис Великие Луки | главный конкурс» в соцсети «Вконтакте»

Уроженка Великих Лук Юлия Жукевич недавно завоевала титул «Миссис Россия» и получила право представить Россию на международном конкурсе в Греции, пишет портал Luki-News.

Конкурс красоты «Миссис Россия» прошел с 31 июля по 6 августа в Москве. Юлии Жукевич удалось обойти 33 финалисток со всей страны. Участница рассказала, какие таланты оценивали жюри.

«Конкурс миссис – это не про 90/60/90, это конкурс индивидуальностей. Оценивался внешний вид, соответствие заданному образу, прическа, макияж, манера поведения, коммуникабельность, грамотность речи, харизма, обаяние, умение находить компромиссы и многое другое», – поделилась великолучанка.

Юлия Жукевич смогла убедить жюри, что она является лучшей по международным стандартам красоты в категории 40+ и достойна звания Mrs. Russia classigue globe. Теперь она представит Россию на конкурсе красоты в Греции, который пройдет уже этой осенью.

«Уверена, что смогу достойно представить нашу страну. Своим примером хочу показать женщинам, что жизнь после 40 тоже существует и она полна красок и ярких моментов. И жить нужно здесь и сейчас и не откладывать что-то на потом. Верьте в себя – и у вас всё получится!» – заключила победительница.

Это не первая победа Юлии жукевич на конкурсах красоты. В 2021 году она становилась «Гран-при Миссис Великие Луки».