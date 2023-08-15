500 млн рублей получит Псковская область на расселение аварийного жилья

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Псковская область полуила почти 500 млн рублей из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе правительства региона.

Благодаря этому, регион сможет досрочно закончить программу переселения граждан из аварийного жилья. По этой программе планируется улучшить условия 2,7 тысяч граждан.

«Псковская область получит дополнительную финансовую поддержку в размере почти 476 млн рублей на мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья. Средства позволят досрочно завершить региональную адресную программу Псковской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах"», – отмечают в правительстве.

Всего в Псковской области на учёте для расселения стоит более 40 тысяч квадратных метров жилья. Его признали аварийным ещё до 1 января 2017 года.

«Реализация мероприятий программы переселения позволит обеспечить безопасные условия проживания порядка 2,7 тыс. людей. Благодаря опережающему финансированию переселение будет досрочно завершено», – отмечает источник.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» является частью нацпроекта «Жилье и городская среда».