Юная псковичка Анна Тимашова победила в конкурсе детских инициатив от Минкульта

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Победительницей Всероссийского конкурса детских инициатив на Детском культурном форуме стала юная псковичка Анна Тимашова. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Девушка представляла Северо-Западный федеральный округ с проектом «Музейные маршруты глазами детей». На финальной презентации она рассказала о своей инициативе министру культуры РФ Ольгой Любимовой. Проект оказался лучшим среди предложенных и получил 3 миллиона рублей на реализацию от Министерства культуры РФ.

По словам Анны Тимашовой, цель проекта в создании школы юного экскурсовода и обогащение существующих музейных маршрутов в Псковской области. Основной задачей она выбрала развитие туристического потенциала своего региона.